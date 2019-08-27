На прошедшем саммите G7 в Биаррице два персонажа сильно выделялись среди остальных участников встречи. И оба были главными источниками тревоги и беспокойства. Это президент США Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон. Европейская печать указывает не только на их одинаковую импульсивность и непредсказуемость. Дело в том, что оба «заставляют дрожать старый либеральный порядок», от их поведения во многом зависит судьба Евросоюза и мировая экономика в целом.

Трамп — организатор и вдохновитель тарифных войн Соединенных Штатов с Европой и Китаем. И этот вопрос был в центре внимания на встрече G7. Но обсуждалась в Биаррице и другая, связанная с торговыми трениями тема. Менее яркая, еще не проявившая себя в полной мере, но не менее болезненная для Старого Света. Речь о готовящемся соглашении между США и Великобританией, которое две страны собираются подписать после Brexit.

Для Соединенного Королевства это высший приоритет, поскольку для него в этом случае открывается гигантский рынок, тем более что европейский может быть закрыт из-за жесткого Brexit и, соответственно, появления на пути британских товаров тарифов и прочих рестрикций. Джонсон постоянно твердит, что намерен вывести свою страну из ЕС даже без соглашения, которое определяло бы отношения Лондона и Брюсселя после развода.

Очень похоже, что так и будет. За несколько часов до официального открытия саммита G7 уходящий председатель Евросовета Дональд Туск и Борис Джонсон провели переговоры на предмет достижения взаимопонимания: быть сделке по Brexit или нет. Британский премьер не убедил Туска в том, что должно быть пересмотрено то соглашение, которое ранее достигла с ЕС его предшественница Тереза Мэй.

На этом фоне торговое соглашение между США и Великобританией становится для последней буквально спасательным кругом. В ходе двусторонней встречи Трампа и Джонсона на полях саммита G7 президент США заявил прессе, что договор между двумя странами будет подписан «довольно быстро, мы не видим никакой проблемы».

Стоит напомнить, что за неделю до этого Трамп назвал грядущее соглашение с Лондоном «фантастической сделкой». Хоть Трамп и весьма экспрессивен, но это не экзальтация. Если для Великобритании торговое соглашение с США является спасательным кругом, то для Трампа это будет мощнейшим оружием против ЕС, который рассматривается им как один из главных экономических соперников США. Трамп неоднократно сподвигал Великобританию к выходу из ЕС. Почему? Ответ в том, что Трамп методично реализует план по разрушению ЕС и созданию нового политико-экономического объединения, в котором стержнем будут США и Великобритания.

Вскоре после прихода Трампа в Белый дом американский журнал The American Interest опубликовал пространную статью о том, какие советы намерен дать Трампу бывший госсекретарь США, патриарх американской политики Генри Киссинджер, который на тот момент выполнял роль неформального советника Трампа. По мнению Киссинджера, США должны разрушить Евросоюз, чтобы не допустить превращения Европы в регион с мощным статусом. Кроме того, Киссинджер советовал Трампу преобразовать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA, входили США, Канада и Мексика) в «Североатлантическое соглашение» без участия Мексики. Ее место, по словам Киссинджера, должна занять Великобритания. Цель этой перестановки — «консолидировать англо-атлантическую сферу на месте бывшего ЕС».

Именно это мы сейчас и видим. Великобритания без оглядки покидает ЕС и даже готовится к жесткому Brexit. Соглашение NAFTA на данный момент разрушено. А что взамен? Трамп сломал об колено Канаду и Мексику, вынудив их подписать новое торговое соглашение — USMCA. Мексике в нем отведена второстепенная роль. Любопытно понаблюдать, какова будет судьба USMCA после того, как Великобритания и США подпишут «фантастическую сделку» ради консолидации «англо-атлантической сферы». Не будет странным, если эта «сфера» кроме США, Великобритании и Канады будет включать в себя и две другие страны традиционного англосакского блока — Австралию и Новую Зеландию.

Понятны ли планы Трампа его европейским пока еще союзникам? Вероятно, да. Накануне саммита в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон задался вопросом: могут ли Соединенные Штаты компенсировать Великобритании цену жесткого Brexit? И ответил: «Нет. И даже если это был бы стратегический выбор, цена его будет заключаться в том, что Великобритания станет вассалом. Не думаю, что именно этого хочет Борис Джонсон. Не думаю, что это то, чего хочет британский народ». То есть Макрон ведет речь о разнице между чаяниями простых британцев и планами правящей элиты, которая ради некой геополитической доктрины готова отдаться американцам.

Кстати, такого же мнения придерживаются и многие независимые американские аналитики. Один из них Эрик Марголис пишет: «Brexit превратит Британию из европейской державы среднего уровня в одинокий, изолированный придаток США, который будет принимать заказы от Дональда Трампа — гораздо менее стабильного монарха, чем безумный король Великобритании Георг III. Brexit заставит Великобританию присоединиться к одностороннему торговому пакту с США, что приведет к дальнейшему потрошению британской промышленности и сельского хозяйства. Всё более слабые британские вооруженные силы... станут вспомогательными для американских сил в бесконечных имперских войнах Америки».

Конечно, только время покажет, суждено ли сбыться планам Трампа по дезинтеграции ЕС и по созданию нового политико-экономического объединения ради выгоды прежде всего самих США. Однако то вялое сопротивление, почти подобострастие, с которым либеральные элиты коллективного Запада встречают напор Трампа, дает основание предположить, что будущее Евросоюза весьма туманно и зыбко. А «англо-атлантическая сфера» практически уже осязаема.

Автор — эксперт РИСИ

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