На горе Фудзи в Японии ввели ограничения на восхождение
Власти японской префектуры Яманаси, на стороне которой находится самый распространенный маршрут восхождения на гору Фудзи, ввели временные ограничения на пути следования после гибели россиянки.
Путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы был закрыт после 8:30 26 августа. Причиной стало выяснение обстоятельств происшествия и проверка безопасности пути, цитирует «РИА Новости» Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог.
Сотрудники отдела оградили обочины пути канатами, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы существующего маршрута.
26 августа гражданка России погибла во время восхождения на действующий вулкан Фудзияма. Это произошло из-за падения камня. Сообщается, что россиянка получила травмы головы и грудной клетки, спасти ее не удалось.