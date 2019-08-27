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На горе Фудзи в Японии ввели ограничения на восхождение

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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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Власти японской префектуры Яманаси, на стороне которой находится самый распространенный маршрут восхождения на гору Фудзи, ввели временные ограничения на пути следования после гибели россиянки.

Путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы был закрыт после 8:30 26 августа. Причиной стало выяснение обстоятельств происшествия и проверка безопасности пути, цитирует «РИА Новости» Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог.

Сотрудники отдела оградили обочины пути канатами, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы существующего маршрута.

26 августа гражданка России погибла во время восхождения на действующий вулкан Фудзияма. Это произошло из-за падения камня. Сообщается, что россиянка получила травмы головы и грудной клетки, спасти ее не удалось.

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