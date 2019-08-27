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В Саудовской Аравии представили проект рекордного парка аттракционов

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Фото: Qiddiya
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В парке развлечений Six Flags Qiddiya в Саудовской Аравии, открытие которого назначено на 2023 год, будут построены «рекордные аттракционы». Об этом сообщило эмиратское издание Arabian Business.

Компания представила дизайн-проект тематического парка, который будет расположен поблизости от столицы в городе развлечений Киддия.

Компания Six Flags заявила, что проект станет уникальным. В частности, анонсируются самые длинные, высокие и скоростные американские горки в мире, которые получат название «Полет сокола», а также самый высокий в мире аттракцион со свободным падением «Башня сирокко».

Парк развлечений займет 32 га и будет состоять из 28 американских горок и аттракционов. Его разделят на шесть тематических зон. Строительство началось еще в апреле 2018 года.

26 июля сообщалось, что строительство моста над Кожуховским затоном к будущему парку «Остров мечты» в Москве завершат к ноябрю 2019 года. Парк объединит на своей территории свыше 40 разных развлечений, в том числе 27 медиа и механических аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Также для посетителей будут проводить развлекательные шоу-программы. Открытие первой очереди «Острова мечты» намечено на осень 2019 года. 8 июля сообщалось, что в Москве открыли пешеходный переход с траволаторами к парку «Остров мечты».

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