В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой

23-метровый аттракцион под названием «Полет орла», работавший в парке развлечений в городе Леффинген в Германии, закрыли из-за сходства механизма конструкции со свастикой.

Работу аттракцион начал в конце июля, тогда жалоб на его сходство с одним из символов гитлеровского рейха не поступало. По данным телерадиокомпании SWR, первые видео с комментариями, указывающими на сходство конструкций со свастикой стали появляться в Сети в августе. Пользователи писали, что в парке Tatzmania Löffingen работает аттракцион, напоминающий две свастики.

Фото: swr.de

Тогда администрация узнала о впечатлениях посетителей, отмечает СМИ 19 августа. По словам управляющего парком Патрика Хасслера, подобное сходство недопустимо, однако персонал парка не замечал этого до сообщений в интернете.

Оператор аттракциона Рюдигер Браун принес извинения «каждому, кто чувствует беспокойство или оскорблен дизайном». В настоящее время аттракцион не доступен для посещения, изготовитель работает над его новым образом.

Весной интернет-магазин прислал шведским покупателям наволочки со свастикой. В углу на наволочках супруги обнаружили штемпель со свастикой и профилями Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. Причем, когда они выбирали наволочки на сайте магазина, ни свастики, ни этих лиц на белье видно не было.