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Самое большое за Уралом колесо обозрения установили в Новосибирске

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В Новосибирске ожидают открытия нового колеса обозрения, которое сейчас находится на технической обкатке. Жители и гости города смогут прокатиться на нем после 15 августа.

Как рассказала руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, колесо изначально было вписано в концепцию Михайловской набережной. Также она отметила, что рада, что все соответствует утвержденному дизайн-проекту, сообщает VN.ru.

По словам Терешковой, в будущем здесь будет развиваться парк аттракционов, «спортивная и культурная составляющие».

По словам директора ООО «Круг» Романа Казака, новое колесо обозрения является самым высоким за Уралом и вторым по высоте по России. Высота нового аттракциона — 67 м. По кругу расположены 30 шестиместных кабинок, в каждой из которых есть кондиционер.

Стоимость билета в будние дни для взрослых составит 300 рублей. В выходные и вечерние часы ценник поднимется до 350. При этом, заплатив 600 рублей, можно кататься без ограничений.

Старое колесо обозрения планируют установить в другом парке, в каком, пока неизвестно.

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