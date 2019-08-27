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Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет

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Фото: Global Look Press/Bryan Smith
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Американский дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ее представителей.

Толедо скончалась от рака молочной железы. Другие детали пока не раскрываются.

Изабель Толедо родилась в 1961 году на Кубе. Позже она перебралась в Нью-Йорк. Изучала дизайн и живопись в Технологическом институте моды (Fashion Institute of Technology) и школе дизайна Parsons (Parsons School of Design).

Свою первую коллекцию она представила в 1985 году. Широкую известность Толедо получила в 2009-м благодаря созданию платья для Мишель Обамы, супруги бывшего президента США Барака Обамы. Также среди клиентов Толедо в разное время были актрисы Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.

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