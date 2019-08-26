Умер работавший с Ельциным и Тэтчер британский политтехнолог

Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, скончался в Великобритании в возрасте 77 лет. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет газета The Financial Times со ссылкой на заявление семьи Белла.

Отмечается, что специалист умер накануне после непродолжительной болезни.

Наибольшую популярность Беллу принесли три успешные избирательные кампании Тэтчер, которая занимала пост главы правительства консерваторов с 1979 по 1990 год.

В 1996 году Белл был нанят, чтобы помочь первому президенту России Борису Ельцину провести предвыборную кампанию.

Позже он консультировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, российского бизнесмена Бориса Березовского, британского композитора Эндрю Уэббера.