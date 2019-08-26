Прямой эфир

Госдолг Пензенской области планируется снизить до 37%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень государственного долга Пензенской области за шесть лет планируется снизить до 37%, коммерческого — до 33%. Как сообщает пресс-центр облправительства, положительная тенденция наметилась с 2015 года. Платежи по погашению и обслуживанию долговых обязательств производились в срок и без задержек.

В настоящее время значение показателя долга региона составляет 56,5%, то есть на 30,3 процентных пункта меньше уровня начала 2015 года (86,8%), сообщает ИА «Пенза-Пресс». По оценке Минфина, за последние три года отмечается высокий уровень региона в управлении долговыми обязательствами.

Этим летом в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий погибли сельскохозяйственные посевы на площади свыше 68 тыс. га. Общий ущерб аграриям оценивается в 500 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепт при ОФЗ: на фоне кризиса российские бумаги ждет рекордный спрос
На рынке госдолга США сработал последний и самый верный индикатор близкой рецессии
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019