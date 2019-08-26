Госдолг Пензенской области планируется снизить до 37%

Уровень государственного долга Пензенской области за шесть лет планируется снизить до 37%, коммерческого — до 33%. Как сообщает пресс-центр облправительства, положительная тенденция наметилась с 2015 года. Платежи по погашению и обслуживанию долговых обязательств производились в срок и без задержек.

В настоящее время значение показателя долга региона составляет 56,5%, то есть на 30,3 процентных пункта меньше уровня начала 2015 года (86,8%), сообщает ИА «Пенза-Пресс». По оценке Минфина, за последние три года отмечается высокий уровень региона в управлении долговыми обязательствами.

Этим летом в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий погибли сельскохозяйственные посевы на площади свыше 68 тыс. га. Общий ущерб аграриям оценивается в 500 млн рублей.