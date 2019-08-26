Универсальную научную библиотеку переоснащают в Пскове

Власти Псковской области объявили тендер на очередной, уже пятый этап реконструкции и переоснащение областной универсальной научной библиотеки. Информация об условиях конкурса появилась на сайте госзакупок. Заявки на участие в тендере необходимо подавать до 3 сентября 2019 года.

Как рассказали Псковской службе новостей в региональной администрации, стоимость контракта — более 11 млн рублей. Деньги будут выделены из средств, поступивших региону из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» госпрограммы «Развитие культуры и туризма до 2020 года».

От подрядчика требуется выполнение строительно-монтажных и отделочных работ, монтаж сетей водоснабжения, системы автоматического водяного пожаротушения, электроснабжения, вентиляции. В здании появятся полы из керамогранита, будет выполнен монтаж лифтового оборудования. Все работы, включенные в этот этап реконструкции, должны быть выполнены до 16 декабря 2019 года.

Агентство отмечает, что Псковская область в этом году получит более 94 млн рублей на реконструкцию и переоснащение областной научной библиотеки. Учреждение вошло в список инфраструктурных объектов для проведения Международных Ганзейских дней Нового времени. Они проходили в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.