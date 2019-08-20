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Форум «За ЗОЖ» проведут в Псковской области

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В Псковской области состоится Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». Мероприятие должно стать точкой отсчета кампании по разработке методики поддержки здорового образа жизни и борьбы с алкогольной и наркотической угрозами.

Подробности будущего события сообщил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, представитель Церковно-общественного совета Николай Крутов. По его словам, которые приводит Псковская лента новостей, форум пройдет с 23 по 25 августа. Участие в нем примут более 500 человек из порядка 60 российских регионов.

С докладами выступят представители объединений, которые поддерживают здоровый образ жизни, системы здравоохранения и науки. Они также проведут мастер-классы. Запланированы масштабные дискуссии. Их ход транслируют во все заинтересованные регионы.

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