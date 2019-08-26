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На месте проведения МАКС-2019 будет дежурить 21 бригада медиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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21 бригада медиков будет дежурить на месте проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС). Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

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Будут работать бригады скорой медицинской помощи, бригады экстренной медицинской помощи территориального центра медицины катастроф Московской области и специализированные бригады МОНИКИ имени Владимирского.

«Губернатор поставил четкую задачу — обеспечить безопасность и комфорт посетителей Международного авиационно-космического салона», — цитирует Мухтасарову телеканал «360».

Областное ведомство проработало маршруты доставки пациентов в ближайшие медицинские организации, отметила она.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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