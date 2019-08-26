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Дело возбуждено по факту продажи фальшивых монет в Ульяновске

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В Ульяновске 23-летнего местного жителя задержали по подозрению в мошенничестве. Молодой человек продал фальшивые старинные монеты незнакомцу.

В полицию обратился 51-летний житель Ульяновска. Он сообщил, что к нему на улице подошел молодой человек и предложил купить старинные монеты из золота и серебра. Потерпевший согласился на покупку за 120 тыс. рублей. Об этом сообщает 1ul.ru.

Через некоторое время мужчина решил сдать монеты в ломбард. Однако при проверке выяснилось, что монеты являются поддельными и никакой ценности не представляют.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Ульяновска. Проводится проверка.

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