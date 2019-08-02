Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ульяновской области

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Ульяновской области. В результате ДТП погибли два человека.

Авария произошла в районе села Федькино. По данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля Chevrolet допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком. Водитель и пассажир Chevrolet получили смертельные травмы, сообщает 1ul.ru.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области грузовик при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Honda. После ДТП оба автомобиля загорелись. Водитель Honda скончался, водитель грузовика госпитализирован с травмами и ожогами.