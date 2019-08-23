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Поджигателю домов вынесли приговор в Ульяновской области

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В Новомалыклинском районе Ульяновской области вынесли приговор 43-летнему мужчине. Его обвиняли в поджоге двух домов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что 20 февраля и 19 марта 2019 года в селе старая Бесовка в результате пожаров были уничтожены два дома. Причастным к пожарам оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Он совершил поджоги из мести, пишет 1ul.ru.

Позже удалось установить его причастность к краже мобильного телефона из офиса одной из фирм.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в колонии общего режима.

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