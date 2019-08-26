СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, с 2018 года по июль 2019 года должностные лица в регионе, «на которых возложена обязанность по организации и проведению дератизационных мероприятий, направленных на профилактику геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности».

«По итогам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-службе областного министерства здравоохранения сообщали, что с мая лихорадка подтвердилась у более чем 1,4 тыс. человек, одна женщина умерла в больнице.

В начале лета из-за вспышки лихорадки были закрыты несколько детских летних лагерей.

Следователи СК проводят допросы пострадавших, сотрудников органов власти, изъята необходимая документация.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это острая вирусная зоонозная природно-очаговая болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основными переносчиками заболевания являются мышевидные грызуны.