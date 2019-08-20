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Число больных мышиной лихорадкой саратовцев превысило 1,4 тыс. человек

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В Саратовской области число заболевших мышиной лихорадкой достигло 1 429 человек. В больницах на 20 августа находятся 153 человека с этим диагнозом. Это данные регионального минздрава.

В ведомстве ИА «Взгляд-инфо» сказали, что устойчивая тенденция к снижению случаев госпитализации с симптомами этого заболевания сохраняется. В частности, по сравнению с маем уровень госпитализаций снизился втрое.

Между тем проверку по факту эпидемии проводит областное СУ СКР. Следователи должны дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые обязаны проводить комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения этого заболевания.

В начале августа Общественная палата Саратовской области предлагала запретить жителям посещение лесопарка «Кумысная поляна» в Саратове в связи с угрозой распространения мышиной лихорадки.

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