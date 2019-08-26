Бизнес-акселератор инновационных проектов откроют в Томске

В Томске создали бизнес-акселератор инновационных проектов «Большая разведка. Томск». Обучение в нем продлится с октября по декабрь 2019 года. Набор участников проекта уже стартовал.

Начинающие предприниматели, создатели местных стартапов, получили право заниматься бесплатно. Речь идет об авторах бизнес-идей в сфере IT, строительства, энергетики, промышленности, экологии, сельского хозяйства и биотехнологий.

Как пишет РИА «Томск» со ссылкой на местную администрацию, начинающих бизнесменов в течение двух месяцев будут знакомить с основами маркетинга, экономики и управления проектами. Им расскажут, как грамотно подбирать команду, анализировать рынок, тестировать гипотезы и привлекать инвестиции. Также участникам проекта помогут подготовить заявки для программ «СТАРТ» и «УМНИК».

Сессии, мастер-классы и индивидуальные консультации будут проводить опытные томские предприниматели. Курс завершится демонстрационным днем, когда участники представят свои проекты потенциальным заказчикам и инвесторам.