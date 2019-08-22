Финалисты конкурса «Стартап-ралли» поедут на БИОТЕХМЕД-2019

На форуме БИОТЕХМЕД-2019 состоится финал конкурса инновационных разработок в сфере новых лекарственных препаратов и медицинских изделий «Стартап-ралли». Медицинские разработки из 11 регионов РФ представят 36 команд-финалистов, признанных лучшими среди 150 конкурсантов. Победители «Стартап-ралли» разделят призовой фонд конкурса, получат бонусы от партнеров и возможность коммуникации с потенциальными инвесторами.

Экспертиза конкурсных заявок проходила в онлайн-формате и заняла более двух месяцев. Работы оценивал экспертный пул, состоящий из профильных специалистов: известные ученые, разработчики, менеджеры в инновационной сфере, представители бизнеса и партнеров проекта.

Рейтинг финалистов эксперты сформировали в рамках трех треков: «Фармацевтические препараты и лабораторная диагностика», «Медицинские изделия и цифровое здравоохранение» и «Проекты ранней стадии», а также в отдельной специальной номинации Nuclear Medicine («Радиофармацевтические препараты»).

Среди финалистов фармацевтического направления – команды из Москвы, Казани, Волгограда и Томска. Их разработки связаны с новыми лекарственными препаратами, тест-системами, визуализацией опухолей. Шесть проектов из десяти посвящены терапии и диагностике онкологических заболеваний.

Трек «Медицинские изделия и цифровое здравоохранение» объединил проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и Барнаула. Многие разработки отличаются высокой социальной значимостью, например, платформенная технология интеллектуальных решений для инвалидов с сенсорными нарушениями или бионический функциональный протез кисти руки.

«Проекты ранней стадии» покажут стартапы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Барнаула, Волгограда и Владивостока. Только две идеи – нейроимплант и масс-спектрометр – не относятся к фармацевтике, остальные связаны с разработкой и скринингом перспективных молекул. Трек «Проект ранней стадии» учрежден в партнерстве с Хелснет НТИ (Национальной технологической инициативы) – программой Министерства здравоохранения России, призванной стимулировать развитие биотехнологий, медицинских продуктов и услуг. Цель партнерства – поддержка перспективных исследователей.

Конкурс «Стартап-ралли» проходит ежегодно по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ с целью отбора, продвижения и коммерциализации наиболее перспективных разработок в сфере новых лекарственных препаратов, медицинских изделий, цифровой медицины. Лучшие проекты получают возможность наладить стратегическое партнерство с венчурными инвесторами и представителями российской и зарубежной индустрии.

Конкурс организует Проектный офис Минпромторга России «Продвижение», оператор проектного офиса – ООО «ЦКК С-ГРУП».

В этом году партнерами «Стартап-ралли» стали международный концерн Bayer, учредивший специальную номинацию «Nuclear medicine: лучший проект в области радионуклидной медицины», международная фармацевтическая компания AstraZeneca и ГК «Фармасинтез».

Лауреатов конкурса жюри объявит 17 сентября 2019 года, тогда же состоится торжественная церемония награждения победителей. С полным списком финалистов «Стартап-ралли» можно ознакомиться на сайте конкурса.

IV Ежегодный международный форум БИОТЕХМЕД состоится в Геленджике 16–17 сентября 2019 года при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Стратегическим партнером форума выступит АО «Национальная иммунобиологическая компания». Программа объединит более 20 сессий, два пленарные дискуссии, лекции для студентов и молодых ученых и др. Ожидается участие более 1500 человек из разных стран мира.

ВИП-партнерами форума выступят: Национальный Центр Информатизации; холдинг «Швабе»; АО «РТ-Химкомпозит»; ГК «Фармасинтез». Официальный партнер форума: АО «Рош-Москва». Бизнес-партнер: Philips; ООО «Мерк». Партнер по инновациям биотехнологическая компания BIOCAD.

Также среди партнеров форума: Фонд «Сколково»; ООО «ИРВИН 2»; ГК «Фармэко»; компания POZIS; компания «Нанолек»; ООО «СКОПИНФАРМ»; ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.