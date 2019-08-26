Левченко вcтупился за назвавшую пострадавших от паводков «бичевней»

Губернатор иркутской области Сергей Левченко рассказал о первых результатах экспертизы записи, на которой глава пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич якобы называет «бичевней» пострадавших от паводков.

По словам Левченко, эксперты обнаружили признаки монтажа. Для большей объективности глава региона запросил еще две экспертизы.

Сама пресс-секретарь заявила, что считает запись сфальсифицированной. Однако ранее исследование провели независимые эксперты, которые отметили, что голос на записи по несокльким параметрам совпадает с голосом Алашкевич.

Власти региона продолжают проверку.