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Левченко вcтупился за назвавшую пострадавших от паводков «бичевней»

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Губернатор иркутской области Сергей Левченко рассказал о первых результатах экспертизы записи, на которой глава пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич якобы называет «бичевней» пострадавших от паводков.

По словам Левченко, эксперты обнаружили признаки монтажа. Для большей объективности глава региона запросил еще две экспертизы.

Сама пресс-секретарь заявила, что считает запись сфальсифицированной. Однако ранее исследование провели независимые эксперты, которые отметили, что голос на записи по несокльким параметрам совпадает с голосом Алашкевич.

Власти региона продолжают проверку.

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