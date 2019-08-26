Торговый центр в США разрушился после взрыва газа
В Мэриленде после взрыва газа обвалилась стена торгового центра. Специалисты не исключают полного обрушения здания. Жертв удалось избежать, так как утечка вовремя обнаружена, а посетители и сотрудники оперативно эвакуированы.
Хлопок раздался спустя час после эвакуации.
В Мэриленде после взрыва газа обвалилась стена торгового центра. Специалисты не исключают полного обрушения здания. Жертв удалось избежать, так как утечка вовремя обнаружена, а посетители и сотрудники оперативно эвакуированы.
Хлопок раздался спустя час после эвакуации.