Прямой эфир

В Барселоне эвакуировали пляж из-за вероятности взрывчатки в море

0
Фото: Global Look Press/Guo Qiuda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барселоне эвакуировали отдыхающих на пляже Сан-Себастьян из-за возможной бомбы в море. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет издание e-noticies.

Отмечается, что зона оцеплена. В гражданской гвардии ТАСС рассказали, что взрывчатка может быть времен испанской гражданской войны. В настоящее время водолазы ведут поиск устройства, чтобы провести контролируемый взрыв.

В июле водолазы нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны в нескольких десятках метров от береговой линии в районе буя на Приморском пляже в Ялте. По предварительным данным, вес опасной находки составляет около 240 кг. На место вызвали группу разминирования из Севастополя.

В июле прошлого года посетители пляжа на юге Франции обнаружили взрывное устройство времен Второй мировой войны. Снаряд был найден на пляже коммуны Торрей. Диаметр бомбы 20 см, длина — около 1 м. На место прибыли саперы, чтобы взорвать снаряд. Также они проверили пляж на наличие других бомб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на пляже во Франции
Пляж в Ялте закрыли из-за обнаруженного в море боеприпаса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019