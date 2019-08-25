В Барселоне эвакуировали пляж из-за вероятности взрывчатки в море

В Барселоне эвакуировали отдыхающих на пляже Сан-Себастьян из-за возможной бомбы в море. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет издание e-noticies.

Отмечается, что зона оцеплена. В гражданской гвардии ТАСС рассказали, что взрывчатка может быть времен испанской гражданской войны. В настоящее время водолазы ведут поиск устройства, чтобы провести контролируемый взрыв.

В июле водолазы нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны в нескольких десятках метров от береговой линии в районе буя на Приморском пляже в Ялте. По предварительным данным, вес опасной находки составляет около 240 кг. На место вызвали группу разминирования из Севастополя.

В июле прошлого года посетители пляжа на юге Франции обнаружили взрывное устройство времен Второй мировой войны. Снаряд был найден на пляже коммуны Торрей. Диаметр бомбы 20 см, длина — около 1 м. На место прибыли саперы, чтобы взорвать снаряд. Также они проверили пляж на наличие других бомб.