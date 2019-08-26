Посетители фестиваля в Израиле стали свидетелями перехвата ракет

Израильская армия перехватила две из трех ракет, летящих из сектора Газа.

Взрывы в небе увидели посетители музыкального фестиваля в городе Сдероте. Праздник проходил на главной площади города и собрал большое количество зрителей, которых испугало неожиданное появление ракет в небе.

По данным военных один из снарядов упал на юге страны. Сообщения о жертвах и пострадавших не поступали.