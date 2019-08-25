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Израиль нанес ракетный удар по иранским военным в Сирии

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ВВС Израиля 24 августа нанесли ракетный удар по территории Сирии. Налету подверглись объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» в сирийской Акрабе.

Израильские военные не исключили жертв среди сил Ирана. Причиной удара названа подготовка нападения на территорию Израиля.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил, что его страна продолжит«решительно отвечать на иранскую агрессию».

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