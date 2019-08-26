Форвард сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года, в его пробе найдет кокаин. Он лишен бронзы чемпионата мира-2019 и не сыграет на Олимпиаде-2022. Но в Северной Америке он, скорее всего, сможет выступать без ограничений. Потому что в НХЛ свои правила борьбы с допингом и наказаний за его применение. Там кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность.

Это далеко не первый случай в Северной Америке, когда в организме известного спортсмена находят кокаин. Но в НХЛ реальным наказаниям предпочитают иные методы борьбы с алколоидом. Например, при первой положительной пробе хоккеиста — дисквалификация на 20 матчей без выплат по контракту и прохождение программы SABH (борьба с употреблением психотропных веществ и поведенческим расстройством. — «Известия»).

НХЛ есть НХЛ. Я никогда не считал её спортивной лигой. Это чисто коммерческий проект. Гигантская машина по зарабатыванию денег. И финансовый вопрос здесь решает всё — он стоит на первом месте. Правила и регламенты там заточены в основном на извлечении прибыли, поэтому звезды должны оставаться в игре независимо от своих проступков.

В Европе всё совсем по-другому. Здесь не только деньги решают, закон стоит во главе угла. Поэтому судьба игрока после одинаковых нарушений здесь и там складывается по-разному. Мне трудно оценивать поведение Кузнецова с моральной точки зрения. Только врачи могут сказать, была ли с его стороны ошибка, в результате которой случилась вся эта история. Или это было целенаправленное нарушение. Мы не знаем, насколько давно Евгений принимает это вещество. Пока нам не рассказали подробностей дела. Если он постоянно принимал кокаин — это одно, если совершил разовый проступок — другое.

Но всё будет решать медицинская комиссия Международной федерации хоккея (IIHF).

Завершена ли карьера Кузнецова в сборной? Пока да. Нам чётко дали понять, что нигде кроме НХЛ он играть не будет. А вернётся ли он в национальную команду через четыре года, загадывать трудно. В спорте вообще и в хоккее в частности сложно давать прогноз относительно того, в какой физической и игровой форме атлет будет даже через год или два.

Могу только сожалеть о случившемся. Молодой ещё игрок, ему только 27 лет. Очень здоровый и сильный парень, который уже столько лет играет на высоком уровне и в сборной, и в НХЛ. Какой допинг ему нужен? В наше время любили говорить: «Сила есть, ума не надо». Сил у Кузнецова все эти годы было достаточно. И парень явно хороший — я с ним знаком лично, и всегда Женя производил впечатление адекватного человека. Поэтому не знаю, что за события в жизни побудили его совершить такой проступок. Лучше от этого играть в хоккей он бы всё равно не стал. Потому что игра Кузнецова и так была интересной.

Здесь никакие напутствия не помогут, поскольку факт нарушения уже есть. Он зафиксирован, и соответствующее наказание получено. И сам Кузнецов признал вину. Думаю, все любители хоккея ужасно расстроены из-за случившегося. Безусловно, хороший игрок, один из самых ярких представителей своего поколения. И так испортить свою репутацию — это грустно.

Надеюсь, что парень выкарабкается. Тем более, если сейчас на уровне клуба продолжит играть. Главное, чтобы это стало наукой не только ему, но и многочисленным молодым спортсменам. И чтобы никто не думал: раз НХЛ не стал повторять действия IIHF, значит, можно быть спокойным и безалаберно относиться к своему здоровью и правилам. Спорт такого не прощает. Будет хорошо, если Кузнецову история обойдётся не очень дорогой ценой, но даже в этом случае каждый должен понимать, что ни к чему хорошему такие вещи не приводят.

Автор – восьмикратный чемпион мира, трёхкратный олимпийский чемпион. Лучший защитник ЧМ-1967. В качестве тренера привёл молодёжную сборную СССР к победе на чемпионате мира-1977.