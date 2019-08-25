Состояние Петра Мамонова после инфаркта улучшилось

Состояние музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, стабильное, видна положительная динамика. Об этом в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.

«Врачи постоянно говорят, что состояние стабильное и ничего больше. Но он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький, и разговаривает, и все разумно, и все логично. Вот послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью. Говорит мне: «А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать». Вот, еду», — поделилась она.

Ольга Мамонова добавила, что надеется, что супруг справится с болезнью, так как он, по ее словам, человек сильный и верующий.

О госпитализации музыканта стало известно 24 августа. Инфаркт настиг Мамонова ночью в деревне в 140 км от Москвы, где у его семьи дом. Все его ближайшие концерты будут отменены.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт, актер, и радиоведущий. Известен по музыкальной «Звуки Му», моноспектаклям и главной роли в фильме «Остров» режиссера Павла Лунгина.