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LADA Vesta получила новые ограничители дверей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления. Об этом в субботу, 24 августа рассказала «Российская газета».

Автомобилисты жаловались, что ограничители создают «эффект калитки». Открытую дверь постоянно распахивал или закрывал даже слабый ветер. Новые устройства решили эту проблему, кроме того, благодаря им можно открывать и закрывать двери бесшумно.

21 августа стало известно, что выпуск модели Lada Vesta c вариатором начнется в ближайшие несколько месяцев.

Бесступенчатая трансмиссия Jatco JF015E будет работать вместе с двигателем Renault H4Mk, мощность которого составляет 113 л.с. Ресурс вариатора превышает 250 тыс. км пробега при условии регулярной замены масла в коробке, очистки теплообменника и бережной эксплуатации.

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