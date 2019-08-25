Шойгу передал Молдавии боевые знамена и документы времен войны

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины со дня освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Президенту Молдавии Игорю Додону глава Минобороны РФ передал боевые знамена частей —

участников Ясско-Кишинёвской операции и рассекреченные документы об освобождении молдавской столицы.

Также Додон и Шойгу почтили память павших в боях за Кишинев.