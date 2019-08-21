Шойгу назвал обстановку на Западе напряжённой

Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западе остаётся напряжённой. По его словам, в западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. До конца года в округ поступят свыше 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники.