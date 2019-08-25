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На Кубани разбился вертолет Ми-2

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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2, погиб пилот. Воздушное судно упало в поле при выполнении сельхоз работ в Каневском районе.

После падения вертолет загорелся. Причиной катастрофы предварительно названа потеря высоты пилотом. Сама машина самодельная и принадлежала индивидуальному предпринимателю.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится доследственная проверка.

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