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Названа причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Крушение истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана произошло из-за столкновения с птицей или стаей птиц над Каспием. Об этом 22 августа сообщается на сайте Минобороны страны.

«Самолет до момента падения в Каспийское море столкнулся в воздухе с посторонним телом (птица или стая птиц), от которого пилот получил увечье. <...> Пилот попытался восстановить управление самолетом во избежание катастрофы. Однако тяжкое телесное повреждение, полученное пилотом, препятствовало этому и в результате привело к крушению авиационного средства», — говорится в сообщении.

Установить причину катастрофы помогли расшифровки данных «черных ящиков». Перед вылетом самолет был исправен и боеспособен.

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море вечером 24 июля, во время планового учебно-тренировочного полета, пишет «Федеральное агентство новостей». После этого инцидента учебно-тренировочные полеты были приостановлены .

По факту крушения военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Фрагменты воздушного судна удалось обнаружить 9 августа.

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