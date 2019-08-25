Джереми Кларксон похудел благодаря Елизавете II

Британский журналист и бывший телеведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон заявил, что ему удалось похудеть благодаря примеру королевы Елизаветы II.

Кларксон отметил, что долгое время был любителем вредной пищи и пива, но в какой-то момент решил похудеть, пишет The Sun.

Для достижения цели он решил не идти в спортзал, а взять пример с привычек Елизаветы II.

«Сегодня у меня был на ланч салат и вода, — рассказал Кларксон. — Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает — ей 93 года, и с ней всё в порядке. Я слышал, что она питается маленькими порциями. Обычно она съедает немного мусса и кусочек латука», — пояснил ведущий.

При этом Кларксон рассказал и об отказе от пива в пользу игристого розе. По его словам, такая перемена предпочтений обусловлена не столько желанием похудеть, сколько «утратой мужественности» в пиве.

«Заметил, что пиво разливают по маленьким бутылочкам, а в пабах приносят в стаканах размером с мизинец. Я не вижу больше в этом мужества», — объяснил он.

Ранее бывший шеф-повар Елизаветы II назвал запрещенные в Букингемском дворце блюда.