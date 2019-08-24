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Сенат Узбекистана одобрил повышение брачного возраста для женщин

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сенат Узбекистана одобрил в субботу поправки в Семейный кодекс страны. Они предусматривают повышение минимального возраста вступления в брак для женщин с 17 до 18 лет, сообщили в информационной службе сената.

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В настоящее время для мужчин в Узбекистане установлен брачный возраст 18 лет, для женщин — 17 лет. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в апреле своим постановлением с 1 сентября повысил минимальный возраст вступления в брак женщин на один год.

Сенат одобрил поправки в законодательство 24 августа, передает «РИА Новости». «Теперь минимальный брачный возраст мужчин и женщин уравнен до 18 лет», — сказал представитель верхней палаты парламента, закон направлен на подпись президента.

С 2013 года Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана дополнены статьями, предусматривающими ответственность за нарушение законодательства о брачном возрасте.

В феврале женщины в Сирии получили возможность прописывать в брачном контракте свои условия, такие как нежелание проживать со второй женой мужа или работать. Супруги могут вносить свои требования, если они не противоречат законодательству. Еще одна поправка повысила брачный возраст до 18 лет.

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