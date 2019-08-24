Севший в поле самолет А321 полностью демонтируют к понедельнику
Аварийно севший на кукурузное поле Airbus начали демонитровать в Подмосковье. Для того, чтобы разрезать фюзеляж используют гидравлические ножницы.
Кабину пилотов уже отделили от корпуса. Полностью самолет «Уральских авиалиний» вывезут с поля в ночь на понедельник.
15 августа А321 сразу после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за попадания птиц в двигатели.
Аварийно севший на кукурузное поле Airbus начали демонитровать в Подмосковье. Для того, чтобы разрезать фюзеляж используют гидравлические ножницы.
Кабину пилотов уже отделили от корпуса. Полностью самолет «Уральских авиалиний» вывезут с поля в ночь на понедельник.
15 августа А321 сразу после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за попадания птиц в двигатели.