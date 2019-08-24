Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

В допинг-пробе форварда российской сборной по хоккею Евгения Кузнецова нашли кокаин. Спортсмена дисквалифицировали на четыре года.

Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира по хоккею в Словакии.

В мае в Сети появилось видео, где рядом с хоккеистом был белый порошок. Тогда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» утверждал, что просто зашёл в номер к друзьям, а сам наркотики не употребляет.