В Москве празднуют День флага России
В Москве три дня будут проходить концерты, спектакли, флешмобы в честь празднования 350-летия российского флага.
На Поклонной горе развернули гигантский триколор площадью 1080 кв. метров, а на Садовом кольце появилось граффити с флагом России.
В Москве три дня будут проходить концерты, спектакли, флешмобы в честь празднования 350-летия российского флага.
На Поклонной горе развернули гигантский триколор площадью 1080 кв. метров, а на Садовом кольце появилось граффити с флагом России.