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В Москве в выходные продолжат празднование 350-летия флага России

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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День государственного флага РФ продолжат праздновать в Москве в выходные 24 и 25 августа. Об этом 23 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Для горожан и гостей столицы будут работать праздничные площадки парков, скверов, центральных улиц и площадей, где можно будет увидеть выступления оркестров в рамках фестиваля «Спасская башня», поучаствовать в исторических квестах и посмотреть представления.

24 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет флешмоб «Флаг-рекордсмен». Там же с 14:00 до 18:00 будет идти концертная программа «Герои рядом с нами». В парке Победы на Поклонной горе с 12:00 стартует часовое выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. В 19:00 в Бабушкинском парке пройдет исторический квест, а Перовский парк подготовил для посетителей театральный интерактивный флешмоб, пишет НСН.

На центральной аллее ВДНХ 24 августа пройдут концерты рэп-исполнителей и выступления уличных художников в рамках фестиваля «Ритм моего города». Третья неделя мероприятия посвящена стритстайлу.

Площадки фестиваля «Цветочный джем» будут работать до 25 августа включительно. Для гостей подготовили выступления творческих коллективов из российских городов, а также бесплатные мастер-классы.

День государственного флага отмечается в России 22 августа. Торжественная церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

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