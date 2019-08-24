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Лолита посоветовала работать заявившей о трудной жизни поклоннице

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Певица Лолита Милявская повздорила в Instagram с поклонницей, которая в стихах пожаловалась на хорошо живущий бомонд и «тяжелую жизнь трудового народа».

Артистка опубликовала видео, на котором поделилась с подписчиками радостью от получения премии Nur-Sultan Music Awards. В подписи к ролику Лолита отметила, что обязана наградой слушателю.

В ответ одна из поклонниц заявила, что бомонду плевать на трудовой народ.

«Поздравляю. Хорошо живет бомонд, друг другу премии дает, на трудовой народ плевать, им только б петь и танцевать. А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает. Эх, и куда же смотрит бог? Хоть он бы бедному помог», — написала @kondratova5492.

В ответ Лолита предложила поклоннице пойти работать.

«А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?» - написала артистка.

Лолиту поддержали и другие подписчики.

В итоге фанатка пояснила, что все же работает и живет нормально, однако ее огорчает, что с экрана все время «чествуют» певцов, спортсменов и артистов, а профессионалов редко.

9 августа Лолита пожаловалась на жизнь в Болгарии.

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