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Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала в Instagram о причинах развода с австралийским актером Лиамом Хемсвортом.

О том, что артисты решили расстаться спустя семь месяцев после свадьбы, стало известно 11 августа. Вскоре Майли застали за поцелуем с девушкой. Это привело к многочисленным обвинениям со стороны поклонников в том, что причиной развода стал разгульный образ жизни певицы и ее многочисленные измены.

«Я могу признаться во многих вещах, которые творила, но я отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я говорила это раньше и говорю сейчас: я люблю Лиама и всегда буду любить», — написала Сайрус в соцсети.

Она отметила, что ей нечего скрывать, и все давно знают, что она употребляла наркотики и алкоголь. Однако сейчас, по словам певицы, она самый здоровый и счастливый человек.

Пост Сайрус поддержали тысячи пользователей, в том числе за откровенность ее похвалили Мадонна, Тейлор Хилл и другие артисты.

12 августа расставание с Майли прокомментировал Лиам Хемсворт.

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