«Работа пилота основана на путешествиях»

«Аэрофлот» — один из лидеров рынка авиационных перевозок не только на российском, но и на международном рынке. В штате компании работают пилоты, имеющие многолетний опыт работы в Европе, а в составе компании действует собственная авиационная школа, в которой летчики могут пройти переподготовку или повысить квалификацию. Ян Форманек, чешский пилот «Аэрофлота» и, по совместительству, инструктор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), рассказал «Известиям» о том, как принимал решение начать работать в России, о требованиях к безопасности и о том, к чему должны быть готовы будущие пилоты еще на этапе выбора профессии.

«Чем строже требования — тем лучше»

— Вы командир воздушного судна «Аэрофлота» и одновременно инструктор EASA. Что входит в вашу зону ответственности?

— Я помогаю иностранным пилотам авиакомпании во время переподготовки или когда им нужно продлить или получить лицензию, необходимую для международных полетов.

— И часто им приходится проходить эту процедуру?

— Лицензия истекает каждый год. Так что все крупные компании следят за тем, чтобы у них были собственные центры с опытными инструкторами, которые имеют полномочия продлять лицензии пилотов.

— До того как вы пришли в «Аэрофлот», вы тоже были инструктором?

— Да, у меня уже был опыт работы в другом тренировочном центре.

— В разных авиакомпаниях работа таких центров строится примерно одинаково или есть какая-то разница в системе оценок, в подходе к подготовке?

— Работа таких центров основана на международных требованиях, которым так или иначе должны соответствовать все. Но в этих общих для всех документах прописаны минимальные требования, и авиакомпании в зависимости от своей политики могут их ужесточать. «Аэрофлот», например, использует более строгие требования, и это, на мой взгляд, хорошо.

— Как пассажиру с точки зрения безопасности мне это очень нравится…

— С точки зрения безопасности, да. Но это хорошо и для самих пилотов — чем строже требования, тем лучше, потому что это важно для профессионального развития, это позволяет получить какой-то дополнительный опыт, например.

«Любые перемены всегда сложные»

— Вы говорите, что «Аэрофлот» в целом набирает специалистов очень высокого уровня…

— Насколько я понимаю, это в том числе связано с установкой компании на то, чтобы принимать в штат только опытных пилотов, особенно если речь идет об иностранных летчиках. Иностранные пилоты, которые работают в «Аэрофлоте», имеют очень большой опыт. Я или некоторые из моих чешских коллег, например, работаем в гражданской авиации по 25–30 лет. Я знаю, что «Аэрофлот» в принципе набирает пилотов, навыки которых отвечают очень высоким профессиональным стандартам.

— Вы сами как давно переехали в Россию?

— Я начал работать в «Аэрофлоте» около пяти лет назад, а до этого почти 25 лет проработал в составе авиакомпании CzechAirlines.

— Решение переехать было трудным?

— Любые перемены всегда трудные (смеется). Но в моем случае сложно было только в то время, которое мне потребовалось, чтобы принять окончательное решение и сказать «да». После этого всё было относительно легко и комфортно. Я бы даже сказал, что сложнее всего на самом деле было просто принять решение о том, чтобы покинуть компанию, в которой ты так долго проработал, а потом — чтобы решить, куда двигаться дальше.

— А что именно вы сами искали тогда? Почему, собственно, вообще решились на такую перемену и что было главным при выборе новой авиакомпании?

— Приоритеты могут очень сильно меняться от пилота к пилоту или даже на разных этапах карьеры. Я бы сказал, что меня в первую очередь интересовал профессионализм компании, в которой я бы хотел работать, а еще — возможность вести более или менее сбалансированную жизнь, то есть наличие времени, которое можно посвятить общению с семьей или просто отдыху. Поэтому мне, например, было важно, чтобы авиакомпания базировалась недалеко от Европы и я мог навещать семью, которая по-прежнему живет в Праге.

— Вы хотели иметь возможность больше времени проводить с семьей, но при этом все-таки предпочли переезд в другую страну?

— Да, потому что сейчас у «Аэрофлота» есть очень удобная для меня лично система планирования полетов, благодаря которой я могу бывать дома раз в пять-шесть дней. Это очень часто для пилота.

— Но все-таки это далеко не каждый день. У семьи не возникает вопросов к вашему решению, к вашему графику? У вас самого не было каких-то сожалений?

— Надо понимать, что работа пилота основана на путешествиях. Для нас ситуация, в которой мы много времени проводим вдали от дома, — абсолютно нормальная. В CzechAirlines, например, какое-то время я работал на чартерных рейсах. И вот там были случаи, когда мы проводили по месяцу в других регионах, вдали от семьи. Но это условие, которое ты принимаешь еще на этапе выбора профессии. Тем более тут есть свои преимущества: в силу специфики профессии возможность работать в международной атмосфере, с людьми из разных стран очень хорошо сказывается на уровне подготовке летчика. Можно в том числе сравнивать условия, заимствовать какой-то опыт, навыки.

— Тем не менее последнее время было сразу несколько новостей о том, что некоторые пилоты «Аэрофлота» жаловались на свои графики, на условия в целом, называя их слишком жесткими.

— У всех, как я уже говорил, могут быть очень разные приоритеты, это нормально. По своему опыту, опыту общения с другими пилотами компании, могу сказать, что среди тех, с кем я общаюсь сегодня, недовольства я не слышал.

«Рынок меняется»

— Вы провели здесь пять лет, что изменилось?

— Я бы сказал, что компания сделала большой рывок вперед. В частности, «Аэрофлот» проделал очень большой путь в том, что касается работы с иностранными пилотами. Потому что изначально система здесь была заточена исключено под российских летчиков, но рынок меняется, и крупная международная компания должна иметь возможность работать как со своими пилотами, так и с профессионалами высокого уровня, которые приходят сюда из других стран. Когда я пришел, работа в этом направлении только начиналась. Сейчас я могу сказать, что «Аэрофлот» — действительно авиакомпания международного уровня. Это касается и воздушных судов, и менеджмента, и системы управления полетами, и просто стандартов работы.

— Стремятся ли иностранные пилоты сегодня работать в «Аэрофлоте»?

— Да, я довольно много общаюсь с летчиками, которые работают в других авиакомпаниях по всему миру. И «Аэрофлот» считается одной из наиболее привлекательных компаний на рынке.