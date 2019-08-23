Прямой эфир

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

0
Фото: instagram.com/Kadyrov_95
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

На церемонии открытия глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что мечеть назвали в честь пророка Мухаммеда. На торжественном мероприятии также присутствовали министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полпред президента в СКФО Александр Матовников, а также гости из мусульманских стран, пишет RT.

Отмечается также, что президент России Владимир Путин отправил собравшимся поздравительную телеграмму.

Мечеть будет вмещать больше 30 тыс. верующих, на прилегающей территории смогут разместиться еще до 70 тыс. человек. Здание построено из белого мрамора с применением чистого золота и ручных росписей в оформлении.

5 июля сообщалось, что новую мечеть «Салях» торжественно открыли в Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейшие церковь и мечеть открыли в канун Рождества в Египте
Мусульмане попросили построить мечеть рядом с главным храмом ВС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019