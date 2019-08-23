В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

На церемонии открытия глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что мечеть назвали в честь пророка Мухаммеда. На торжественном мероприятии также присутствовали министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полпред президента в СКФО Александр Матовников, а также гости из мусульманских стран, пишет RT.

Отмечается также, что президент России Владимир Путин отправил собравшимся поздравительную телеграмму.

Мечеть будет вмещать больше 30 тыс. верующих, на прилегающей территории смогут разместиться еще до 70 тыс. человек. Здание построено из белого мрамора с применением чистого золота и ручных росписей в оформлении.

5 июля сообщалось, что новую мечеть «Салях» торжественно открыли в Казани.