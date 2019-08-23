В России комары могут стать причиной лихорадки Западного Нила

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни. Причина в изменении популяции комаров на юге страны. Опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии поселились на черноморском побережье. Из-за глобального потепления распространяются два вида кровососущих. Одних легко узнать по ярким белым отметинам на лапах и спине. Второй вид выделяется пятнистым брюшком и черно-белыми полосами на лапах. Они переносят вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Впрочем, ведомство опровергает распространение комаров — переносчиков вирусов.