Забег пройдет на аэродроме в Ростовской области

В Таганроге (Ростовская область) будет организован забег IT-Run, который пройдет на территории аэродрома. Для участников необходима предварительная заявка.

Организаторы уточняют, что аэродром является режимным объектом. Это накладывает ограничения на участвующих спортсменов. В частности, все бегуны должны иметь российское гражданство. Кроме того, спортсменам запрещено использовать телефоны, а также фотографировать, сообщает RostovGazeta.

Забег состоится 8 сентября. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке пройдет традиционный забег в поддержку редких животных. Дистанции длиной 1 и 5 км пройдет по новой трассе в живописных окрестностях Приморского океанариума.