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В Боснии и Герцеговине прошли соревнования по прыжкам в воду с моста

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С 25 м в холодную воду — около 5°С, можно ласточкой, а можно солдатиком. Уже больше 350 лет жители боснийского Мостара ежегодно в конце июля прыгают со Старого моста в реку Неретву. Со временем развлечение местной молодежи превратилось в официальные соревнования. Готовятся к прыжкам с раннего детства, на праздник собираются десятки людей.

Арочная конструкция построена в XVI веке в период господства Османской империи. В 1993 году в ходе войны мост как символ Хорватско-боснийской войны многонациональной дружбы разрушили. В 2004 году Старый мост вновь открыли,
а ежегодные состязания возобновились.

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