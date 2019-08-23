Пропавший из больницы липецкий пенсионер прошел 40 км до дома

В Добровском районе Липецкой области найден живым пенсионер, который пропал из больницы в поселке Тракторостроителей. Об этом сообщает областная организация дружинников «Патруль».

Пенсионер сам объявился в своей родной деревне Аннино. По словам знающих его людей, 62-летний мужчина несколько дней шел через поля, леса и дороги прямиком из больницы. Расстояние от медучреждения до Аннино составляет порядка 40 км, пишет Lipetskmedia.

8 августа стало известно о том, что поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приступил к тестированию технологии для поиска пропавших людей по аэрофотоснимкам на основе нейросети.