Авиаэксперт назвал вытеснившую SSJ-100 модель лайнера с мексиканского рынка

Эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров рассказал «Известиям», почему мексиканский авиаперевозчик InterJet стал искать покупателей на Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). По его словам, речь идет в первую очередь о рыночной ситуации, когда российский самолет не выдержал конкуренции, в частности, с более вместительным Airbus A320.

Ранее 22 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что InterJet ищет покупателей на SSJ-100. Из 22 лайнеров компания использует лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода.

InterJet — это бюджетная мексиканская компания, работающая с 2005 года. SSJ-100 устраивал компанию, потому что «он был небольшой вместимости и с небольшими расходами», отметил Гусаров.

«В InterJet начали раскатывать новые маршруты в Мексике, на которых до этого полетов не было. Они интенсивно летали, и всё было в порядке. В итоге когда пассажиропоток вырос, оказалось, что можно выполнить один рейс на A320 и перевезти столько же пассажиров, сколько за два рейса на SSJ-100», — отметил эксперт.

В результате авиакомпания стала постепенно переходить на Airbus, и для Sukhoi SuperJet 100 оставалось всё меньше маршрутов.

«Надо отдать должное, SSJ-100 в InterJet летал очень интенсивно, бил все рекорды по налету — по девять часов в сутки в среднем на парк. Это великолепный результат. Он был в нормальном техническом состоянии», — подчеркнул Роман Гусаров.

Однако в итоге перевозчик в связи с финансовыми сложностями просто перестал закупать новые запчасти и производить ремонт самолетов, которые ему по большому счету сейчас не особо нужны, потому что он летает на других, заключил эксперт.

22 августа глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что издержки из-за обслуживания SSJ-100 станут меньше, когда этот тип самолета будет больше летать. По его словам, для снижения затрат лайнеры сначала должны пройти обкатку, также необходимо наладить ремонтные базы.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей, а средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых данным лайнером, на 20% выше, чем на других.