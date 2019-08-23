Прямой эфир

В Тольятти задержали грабителей в костюмах Стича

0
Фото: citytraffic.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тольятти (Самарская область) полиция задержала подозреваемых в серии ограблений микрокредитных организаций. Налеты совершались в ростовых костюмах мультипликационного Стича, рассказали в региональном управлении МВД.

Задержанные — два брата, 20 и 16 лет. Они дали признательные показания, при обыске у них изъяты костюмы, а также игрушечный пистолет, сообщает ТАСС.

Как сообщает издание «СитиТрафик», вычислить злоумышленников удалось через организацию, в которой они заказали костюм Стича. Сотрудники фирмы назвали адрес доставки (один из местных хостелов) и телефон клиента. Полицейские выяснили, что братья заселились по отдельности, а по ночам часто уходили, взяв с собой рюкзак. Всего совершено шесть налетов.

В марте мужчина в костюме розового единорога ограбил магазин в США, забрав деньги из кассы и пачку сигарет. После этого он попытался скрыться вместе с сообщником, который ждал его в машине, но они попали в ДТП и были задержаны.

Стич — персонаж мультфильма «Лило и Стич», инопланетное существо, созданное в результате генетического эксперимента с целью поселить на земле хаос. Выглядит как синий зверек с длинными ушами и большими глазами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019