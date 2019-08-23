В Тольятти задержали грабителей в костюмах Стича

В Тольятти (Самарская область) полиция задержала подозреваемых в серии ограблений микрокредитных организаций. Налеты совершались в ростовых костюмах мультипликационного Стича, рассказали в региональном управлении МВД.

Задержанные — два брата, 20 и 16 лет. Они дали признательные показания, при обыске у них изъяты костюмы, а также игрушечный пистолет, сообщает ТАСС.

Как сообщает издание «СитиТрафик», вычислить злоумышленников удалось через организацию, в которой они заказали костюм Стича. Сотрудники фирмы назвали адрес доставки (один из местных хостелов) и телефон клиента. Полицейские выяснили, что братья заселились по отдельности, а по ночам часто уходили, взяв с собой рюкзак. Всего совершено шесть налетов.

В марте мужчина в костюме розового единорога ограбил магазин в США, забрав деньги из кассы и пачку сигарет. После этого он попытался скрыться вместе с сообщником, который ждал его в машине, но они попали в ДТП и были задержаны.

Стич — персонаж мультфильма «Лило и Стич», инопланетное существо, созданное в результате генетического эксперимента с целью поселить на земле хаос. Выглядит как синий зверек с длинными ушами и большими глазами.