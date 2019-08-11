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Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы. В лечебнице мужчины находились на принудительном лечении. О задержании беглецов сообщили днем в воскресенье, 11 августа, в региональном главке МВД.

По данным РЕН ТВ, Роман Смородов и Анатолий Машанин пойманы за хутором Ляпичев Калачевского района. Пациенты психбольницы хотели добраться до железнодорожной станции.

Злоумышленники сбежали утром в воскресенье, за это время они не совершили противоправных действий и доставлены в лечебницу. Смородов осужден за убийство, Машанин признан виновным в грабеже и угоне. Информация о побеге двух мужчин из Волгоградской областной психиатрической больницы № 1 поступила в полицию в 5:25 по местному времени (4:25 мск).

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