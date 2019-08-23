Замедление подъема воды в Амуре эксперты считают временным явлением

Эксперты отмечают замедление подъема воды в реке Амуре у Хабаровска. За последние трое суток он увеличился только на 6 см, до 606 см. Однако в Дальневосточном УГМС считают это временным явлением и сохраняют свой прогноз относительно роста воды в реке до 630–680 см.

Синоптики объясняют, что вода от недавних дождей еще не дошла до Хабаровска. По словам экспертов, которые приводит ИА AmurMedia, на территории Амурской области и в КНР прошли обильные дожди. Паводки движутся по малым рекам, впадающим в Амур. Также дожди были и на территории самого Хабаровского края. Опасность паводков сохранится до конца августа.

В регионе подтопленными остаются 25 жилых домов, 528 приусадебных участков, 1860 дач. Пострадавшими числятся жители 61 населенного пункта. В Комсомольске-на-Амуре уровень воды может подняться до 750 см. В городе оперативно укрепляют дамбы.