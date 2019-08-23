Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона
Бывший агент Майкла Джексона Рэймон Бэйн заявила, что певец за несколько лет до смерти написал тайное завещание. Об этом 22 августа сообщило издание Independent.
Она рассказала, что документ был составлен в 2006 году и должен был заменить завещание, написанное четырьмя годами ранее. По словам Бэйн, Джексон подробно описал в документе то, как следует сохранить его наследство. Она заверила, что присутствовала при нотариальном заверении бумаг, а также слышала их содержание.
Однако о местонахождении этого документа ничего не известно.
«Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба», — поделилась она.
10 лет назад брат артиста Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания, которое датировалось 7 июля 2002 года. По его словам, Джексон не мог подписать документ, поскольку в тот день он находился в 3 тыс. км от Лос-Анджелеса.