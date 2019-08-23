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Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона

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Фото: TASS/DPA/PHOTAS
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Бывший агент Майкла Джексона Рэймон Бэйн заявила, что певец за несколько лет до смерти написал тайное завещание. Об этом 22 августа сообщило издание Independent.

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Она рассказала, что документ был составлен в 2006 году и должен был заменить завещание, написанное четырьмя годами ранее. По словам Бэйн, Джексон подробно описал в документе то, как следует сохранить его наследство. Она заверила, что присутствовала при нотариальном заверении бумаг, а также слышала их содержание.

Однако о местонахождении этого документа ничего не известно.

«Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба», — поделилась она.

10 лет назад брат артиста Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания, которое датировалось 7 июля 2002 года. По его словам, Джексон не мог подписать документ, поскольку в тот день он находился в 3 тыс. км от Лос-Анджелеса.

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