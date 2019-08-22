Серия этнографических фестивалей пройдет в Туапсе

В Туапсе Краснодарского края в ближайшие дни состоится несколько этнографических праздников. В пятницу, 23 августа, открывается фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос». На 24 августа запланирован фестиваль адыгской культуры «Лучи Шапсугии». А 25 августа состоится посвященное славянской культуре мероприятие «Русь многоликая».

На всех событиях для посетителей будут работать тематические выставки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные площадки и зоны дегустаций национальных блюд. Также выступят творческие коллективы края и приглашенные исполнители, в том числе из стран ближнего зарубежья, пишут «Кубанские новости».

Напомним, на Кубани снимут фильм «Любовь и прочие активы» с участием российских и голливудских звезд. На роль главной героини продюсеры картины рассматривают кандидатуры голливудских актрис Кристен Стюарт, Лив Тайлер и Хилари Суэнк. Главную мужскую роль могут исполнить Дмитрий Нагиев, Иван Ургант или Константин Хабенский, рассказал «Известиям» президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов.